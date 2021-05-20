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Производитель золота в Азербайджане увеличил прибыль на 20%

Производитель золота в Азербайджане увеличил прибыль на 20% Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, в 2020 году получила рекордный объем выручки.
Инфраструктура
20 мая 2021 г. 17:28
Производитель золота в Азербайджане увеличил прибыль на 20%

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, в 2020 году получила рекордный объем выручки.

Как сообщает Report, об этом говорится в финансовой отчетности компании за 2020 год.

В прошлом году британская компания получила доход в размере 102,1 млн долларов США, что на 11% больше, чем в 2019 году.

В 2020 году прибыль компании до уплаты налогов составила 35,7 млн долларов США, что на 19% больше показателей аналогичного периода 2019 года.

Операционный денежный поток компании составил 52,8 млн долларов США, что на 4,6% больше, чем годом ранее.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s gold producing company increases profit by 20%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qızıl hasilatçısı şirkəti ötən ildə mənfəətini 20 %-dək artırıb

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