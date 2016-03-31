​Производитель вагонов для железной дороги Баку-Тбилиси-Карс откроет представительство в регионе

Баку. 31 марта. RERORT.AZ/ Швейцарский производитель железнодорожной техники Stadler Rail Management AG намерен открыть представительство в Турции. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал помощник гендиректора Stadler, глава отдела маркетинга и продаж Питер Йенелтен.

"В Турции растет интерес к железнодорожной технике. "Турецкие железные дороги" планируют вложить крупные инвестиции в эту сферу. Считаем, что мы тоже должны присутствовать на этом рынке. В настоящее время в нашей компании работают 7 тыс. человек, годовой оборот компании равен 2 млрд. евро. Мы производим продукцию в Германии, Венгрии, Польше, Испании и Беларуси, имеем специализированные компании в сфере обслуживания в более 10 странах", - отметил П.Йенелтен.

Турция до 2023 года намерена вложить 45 млрд. евро в железнодорожную отрасль. В настоящее время в стране строятся скоростные железнодорожные линии протяженностью 7 тыс. км.

Отметим, что в Азербайджане по маршруту Баку-Сумгайыт курсируют 8 электропоездов производства Stadler, из них три двухэтажных электрички марки KISS произведены на заводе Stadler Minsk. В то же время Stadler Rail Group произведет 30 вагонов для магистральной железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Из них 10 единиц доставят в Баку уже в июне-августе.