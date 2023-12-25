Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назвало причину задержки поезда Сумгайыт-Баку.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назвало причину задержки поезда Сумгайыт-Баку.

Как сообщили Report в ЗАО, причиной является повреждение проводки токоприемника в результате сильного порыва ветра.

Сообщается, что в графике движения поездов были зафиксированы незначительные задержки (6-8 минут).

09:43

Сегодня скоростной пассажирский поезд, который должен был отправиться из Сумгайыта в Баку в 07:35, отправился с опозданием на 17 минут - в 07:52.

Об этом сообщили Report пассажиры.

По их словам, экспресс-поезд Сумгайыт-Баку, который должен был отправиться в 07:45, также отправился с опозданием в 08:01.

Причина задержек пока неизвестна.