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Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку

Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назвало причину задержки поезда Сумгайыт-Баку.
Инфраструктура
25 декабря 2023 г. 09:50
Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назвало причину задержки поезда Сумгайыт-Баку.

Как сообщили Report в ЗАО, причиной является повреждение проводки токоприемника в результате сильного порыва ветра.

Сообщается, что в графике движения поездов были зафиксированы незначительные задержки (6-8 минут).

09:43

Сегодня скоростной пассажирский поезд, который должен был отправиться из Сумгайыта в Баку в 07:35, отправился с опозданием на 17 минут - в 07:52.

Об этом сообщили Report пассажиры.

По их словам, экспресс-поезд Сумгайыт-Баку, который должен был отправиться в 07:45, также отправился с опозданием в 08:01.

Причина задержек пока неизвестна.

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