Проходят публичные слушания в связи с дорогой Муганлы-Исмаиллы-Габала

Оценивание проекта о расширении автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала еще не завершено.

Оценивание проекта о расширении автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала еще не завершено.

Как сообщает Report, об этом на проходящих в Баку публичных слушаниях заявил председатель Агентства государственной экспертизы при Министерстве экологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров.

"Обсуждения в связи с этим ведутся около двух лет. Эта дорога находится в оползневой зоне, пролегает через земли лесного фонда, особо охраняемые и муниципальные территории. 22,6 гектара территории относятся к лесному фонду, 5,1 гектара является особо охраняемой территорий, а 20 гектаров – муниципальной землей. После реконструкции протяженность дороги сократится на 9,7 км до 76,8 км. Нынешняя двухполосная дорога будет расширена до четырех полос", - отметил он.

Выступивший на публичных слушаниях директор научно-исследовательского центра "Гидротранспроект" Натик Алиев отметил, что ширина дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала будет на 8 метров меньше нормы: "Согласно нормам, ширина четырехполосной дороги должна составлять 25 м. Однако на этой территории по обеим сторонам имеются леса, и могут возникнуть отрицательные экологические последствия. В соответствии с нормами, разрешенными постановлением Кабмина в особых случаях, мы решили, что ширина дороги будет 17 метров. Это на 8 м меньше нормы, но в данном случае обеспечиваются нормы безопасности".