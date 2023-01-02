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Прогноз: Аэропорт Стамбул перевез 65 млн пассажиров в 2022 году

Прогноз: Аэропорт Стамбул перевез 65 млн пассажиров в 2022 году Ожидается, что по итогам 2022 года число пассажиров, воспользовавшихся услугами международного аэропорта Стамбул, превысит 65 млн человек.
Инфраструктура
2 января 2023 г. 11:47
Прогноз: Аэропорт Стамбул перевез 65 млн пассажиров в 2022 году

Ожидается, что по итогам 2022 года число пассажиров, воспользовавшихся услугами международного аэропорта Стамбул, превысит 65 млн человек.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал генеральный директор стамбульского аэропорта Кадри Самсунлу.

По его словам, за 11 месяцев 2022 года 14 млн 775 тыс. 573 пассажира воспользовались внутренними рейсами, а 44 млн 288 тыс. 618 пассажиров - международными: "В январе-ноябре в общей сложности 59 млн 64 тыс. 191 человек воспользовались услугами аэропорта Стамбул".

K.Самсунлу отметил, что по итогам третьего по счету года работы, аэропорт Стамбула вновь занял первое место в Европе по объему пассажирских перевозок.

Самсунлу сказал, что по итогам 2021 года аэропортом воспользовались 37 млн пассажиров.

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Версия на азербайджанском языке İstanbul Hava Limanından 65 milyondan çox sərnişin daşındığı proqnozlaşdırılır

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