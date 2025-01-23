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Профессор: Инновации в инженерных подходах необходимы для снижения сейсмических рисков

Профессор: Инновации в инженерных подходах необходимы для снижения сейсмических рисков Для минимизации сейсмических рисков необходимо применять комплексный подход на этапе проектирования и строительства.
Инфраструктура
23 января 2025 г. 12:26
Профессор: Инновации в инженерных подходах необходимы для снижения сейсмических рисков

Для минимизации сейсмических рисков необходимо применять комплексный подход на этапе проектирования и строительства.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Научно-исследовательского центра сейсмологии Азербайджанского университета архитектуры и строительства профессор Азер Гасымзаде.

Он подчеркнул, что органы, ответственные за контроль соответствия строящихся зданий проектной документации, должны функционировать независимо:

"Данный подход позволит обеспечить еще более высокий уровень качества в процессе строительства. В то же время обновление соответствующих строительных норм каждые пять лет позволит применять научные знания и технологии, полученные после землетрясений".

Учитывая, что Азербайджан находится в зоне высокой сейсмической активности, Гасымзаде подчеркнул, что для обеспечения безопасности необходимо добавить современные инновации к инженерным подходам:

"С помощью применения изоляционных систем и новых технологий можно повысить устойчивость существующих зданий. Эти меры должны быть направлены не только на обеспечение безопасности людей, но и на обеспечение функционального сохранения зданий".

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