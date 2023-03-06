Проектирование железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнено на 78%

Проектирование железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнено на 78%.

Проектирование железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнено на 78%.

Об этом Report сообщил советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Назим Талыбов.

По словам Н.Талыбова, прогресс в строительстве составляет 38 % :

"Работы по разминированию железнодорожной линии протяженностью 110,4 км и шириной 60 метров завершены, продолжаются работы по разминированию в местах, требующих расширения. Завершено 55,4 км участка железнодорожной линии по оси (60 км с боковыми путями) и установлено 37,6 км длинномерных рельсов".

По словам советника председателя АЖД, проект планируется завершить в 2023 году.