Проект железной дороги до Бакинского международного аэропорта находится в стадии разработки

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "Идет работа над проектом прокладки железнодорожной линии от Бакинского железнодорожного вокзала до Международного аэропорта Гейдара Алиева".

Об этом сообщил Report председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

"Дано поручение по разработке этого проекта. Сейчас проводится работа в этом направлении", - добавил он.

Напомним, что проект предусматривает строительство железной дороги протяженностью 25 км, которая соединит железнодорожный вокзал с аэропортом. Согласно первоначальному плану, электрички будут курсировать по новому маршруту через станцию на территории метростанции "Короглу" в направлении поселка Бина до аэропорта.