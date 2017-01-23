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    Проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс завершится за 2-3 месяца

    Об этом сообщил министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ До завершения работ в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) осталось около двух месяцев. Как передает Report со ссылкой на турецкое агентство Anadolu, об этом сообщил министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан.

    "Активные работы продолжаются, однако учитывая сложности зимнего периода, могу констатировать, что завершение работ в рамках БТК намечено на март-апрель текущего года", - сказал турецкий министр.

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