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Проект заповедника "Ичеришехер" удостоен международной премии

Проект заповедника "Ичеришехер" удостоен международной премии Проект заповедника "Ичеришехер" удостоен международной премии
Инфраструктура
7 октября 2024 г. 16:40
Проект заповедника Ичеришехер удостоен международной премии

Проект "Дворцовый комплекс бакинских ханов", представленный Организации городов Всемирного наследия Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", получил премию "Наследие Jean-Paul-L’Allier".

Как сообщает Report, на открытии 17-го Всемирного конгресса, прошедшего в городе Кордова Королевства Испания, в котором приняли участие более 100 руководителей и представителей исторических городов, являющихся членами Организации городов Всемирного наследия, президент организации и мэр города Квебек Бруно Маршан официально объявил о том, что "Ичеришехер" избран городом-победителем.

Премия "Наследие Jean-Paul-L’Allier" вручается каждые два года начиная с 2009 года. Премия учреждена с целью международного признания проектов и программ, реализуемых в городах-членах для защиты, улучшения или эффективного управления историческим городским ансамблем.

Среди многочисленных кандидатов в заключительный этап прошли 12 финалистов (Квебек, Краков, Котор, Мехико, Висбю и другие города), в итоге победителем был избран проект "Дворцовый комплекс бакинских ханов". Проект "Улучшение качества жизни в Ичеришехер: Парк Бакинских ханов и Дворцовый комплекс Бакинских ханов", представленный ведомством, был удостоен премии со стороны жюри из разных городов-членов организации. После официального объявления Ичеришехер победителем презентацию проекта для участников конгресса провело Управление "Ичеришехер".

Отметим, что Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" с 2016 года является членом Организации городов Всемирного наследия. Основанная в 1993 году со штаб-квартирой в канадском городе Квебек, организация насчитывает более 200 членов. Все исторические города-члены включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİçərişəhər Qoruğu beynəlxalq mükafatın qalibi seçilib

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