Проект строительства контейнерного терминала в бакинском порту передан на экспертизу

Проект строительства контейнерного терминала в Бакинском международном морском торговом порту передан на экспертизу.
Об этом Report заявил начальник отдела стратегического планирования и развития бакинского порта Худаяр Гасанли.
По его словам, строительство контейнерного терминала начнется в ближайшее время.
Терминал позволит осуществлять контейнерные перевозки между портом Баку и портами Грузии, он очень важен для международных перевозчиков с точки зрения времени доставки грузов, сказал Гасанли.