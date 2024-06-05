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Проект строительства контейнерного терминала в бакинском порту передан на экспертизу

Проект строительства контейнерного терминала в бакинском порту передан на экспертизу Проект строительства контейнерного терминала в Бакинском международном морском торговом порту передан на экспертизу.
Инфраструктура
5 июня 2024 г. 19:55
Проект строительства контейнерного терминала в бакинском порту передан на экспертизу

Проект строительства контейнерного терминала в Бакинском международном морском торговом порту передан на экспертизу.

Об этом Report заявил начальник отдела стратегического планирования и развития бакинского порта Худаяр Гасанли.

По его словам, строительство контейнерного терминала начнется в ближайшее время.

Терминал позволит осуществлять контейнерные перевозки между портом Баку и портами Грузии, он очень важен для международных перевозчиков с точки зрения времени доставки грузов, сказал Гасанли.

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Версия на английском языке Khudayar Hasanli: Construction project of container terminal in Baku port submitted to expertise - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке Xudayar Həsənli: "Bakı limanında konteyner terminalının tikinti layihəsi ekspertizaya verilib" - EKSKLÜZİV

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