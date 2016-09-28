Проект соглашения по "Турецкому потоку" может быть готов к середине октября

Баку. 28 Сентября. REPORT.AZ/ Москва и Анкара продолжат консультации по "Турецкому потоку" на этой неделе, а к середине октября стороны намерены выработать проект межправительственного соглашения.

Как передает Report, об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Эта работа продолжается, и на этой неделе также продолжатся консультации. Надеемся, что к середине октября, может, несколько раньше, мы выйдем уже на согласованный проект межправительственного соглашения", - сказал он.

Ранее Новак сообщал, что в октябре 2016 года предполагается выйти на согласование и подписание проекта межправительственного соглашения, а также начало работ по реализации первой ветки "Турецкого потока" после получения всех необходимых разрешений на строительство и изыскания в территориальных водах Турции. Новак добавил тогда, что стороны договорились создать рабочую группу, в рамках которой будет подготовлен и согласован проект межправительственного соглашения о строительстве как минимум одной нитки по дну Черного моря в Турецкую Республику с возможным расширением до второй нитки.

Ранее "Газпром" уже получил первые разрешения турецких властей в рамках проекта "Турецкий поток", которые позволяют дать старт строительству газопровода.