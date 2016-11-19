Проект "Север-Юг" позволит втрое сократить поставки российского зерна в страны прикаспийского региона

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Реализация проекта "Север - Юг" почти в три раза - с 16 до 5-6 суток - сократит сроки поставки российского зерна в Иран и другие страны прикаспийского региона.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на II Всемирном зерновом форуме в Сочи сообщил вице-президент по корпоративным коммуникациям ООО "Рустранском" Олег Рогачев.

"В случае реализации проекта "Север - Юг" мы сможем существенно сэкономить, потому что железная дорога предоставит сервис, гораздо более короткий по срокам: за 5-6 суток мы сможем дойти транзитом через Азербайджан и выйти на иранскую территорию, при этом существенно сэкономить", - заявил он.

Согласно информации, представленной на слайдах во время выступления Рогачева, на сегодняшний день поставки зерновых в Иран через Каспийское море занимают 16 суток, через Азово-Черноморский бассейн - от 30 до 36 суток. Поставки в Азербайджан по железной дороге, которые сейчас занимают в среднем восемь суток, станут возможны за 3-4 суток.