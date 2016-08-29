Виталий Монкевич: Проект "Север-Юг" будет способствовать развитию рынка логистических услуг в Азербайджане

Москва. 29 августа. REPORT.AZ/ Транспортный коридор "Север-Юг" (Иран-Азербайджан-Россия) позволит создать благоприятные условия для транспортировки грузов между Средним Востоком и Балтийским регионом.

Об этом заявил московскому корреспонденту Report президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Монкевич.

"С загрузкой транспортных коридоров "Восток-Запад" (Новый шелковый путь) и "Север-Юг" Россия может перетянуть на себя большую часть грузопотоков. В перспективе переход евро-азиатских морских перевозок на сухопутные железнодорожные маршруты позволит увеличить и долю дорогостоящих грузов в структуре товарооборота между азиатско-тихоокеанским регионом и Европой, а также будет способствовать активному развитию рынка логистических услуг в РФ и странах СНГ, в том числе и в Азербайджане", - заявил В.Монкевич.

По его словам, транспортный коридор "Север-Юг" (Иран-Азербайджан-Россия) создаст благоприятные условия для транспортировки грузов между Средним Востоком и Балтийским регионом. Он указал на возможность пересечения международного транспортного коридора "Север-Юг" с Транссибирской магистралью, что позволит создать большой перевалочный пункт.

"В перспективе коридор "Север-Юг" может стать одной из основных транспортных артерий страны и аккумулировать большое количество грузопотоков из Азии в Европу. Развитие этих транспортных маршрутов даст мощный толчок для создания как российских, так и совместных российско-китайских предприятий на территории страны, которые будут поставлять товар как для Китая и РФ, так и для Европы. Что, в свою очередь, будет способствовать увеличению количества рабочих мест и развитию экономики в целом. Для наших южных и поволжских регионов - это возможность торговать с Ираном и Индией транзитом через Азербайджан", - подчеркнул президент союза.