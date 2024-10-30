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В Мингячевире на 84% завершены работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения

В Мингячевире на 84% завершены работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения В рамках проекта реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения в Мингячевире выполнено 84% работ.
Инфраструктура
30 октября 2024 г. 16:50
В Мингячевире на 84% завершены работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения

В рамках проекта реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения в Мингячевире выполнено 84% работ.

Как сообщает Report со ссылкой на Объединенную службу водоснабжения крупных городов, об этом сказал начальник Мингячевирского городского управления водоканала Самир Алиев.

Он отметил, что сейчас работы продолжаются по пяти адресам в городе.

Самир Алиев отметил, что в соответствии с Государственной программой социально-экономического развития регионов в Мингячевире построены и сданы в эксплуатацию современные водоочистные сооружения производительностью 55 тыс. кубометров в сутки и центральный водный резервуар емкостью 10 тыс. кубометров.

"Вода из Мингячевирского водохранилища подается на очистные сооружения. После ее хлорирования и очистки на фильтрах она передается в центральный водный резервуар города и оттуда самотеком поступает в распределительную сеть водоснабжения", - сообщил начальник управления.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevirdə su təchizatı və kanalizasiya şəbəkəsinin yenilənməsi ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

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