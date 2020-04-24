​Проект поддержки Алятского порта завершен

Завершилась реализация проекта поддержки по расширению операционных возможностей нового Бакинского порта и свободной экономической зоны в Аляте, финансируемого Европейским союзом (ЕС).

Как сообщает Report, целью проекта было оказание содействия в создании в центре Евразии порта международного уровня и логистического центра.

Проект стоимостью 1 млн евро послужил наращиванию портового потенциала, расширению связей с портами стран-членов ЕС. Церемония открытия проекта состоялась в 2018 году.

Напомним, что в поселке Алят, где расположен порт, пересекаются автомобильные и железнодорожные пути, соединяющие внутренние районы страны. Здесь же пересекаются три международные железнодорожные линии, проходящие через территорию Азербайджана. В то же время новый комплекс Бакинского международного морского торгового порта, расположенный на стыке транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, играет решающую роль в расширении транзитных возможностей страны.

22 сентября 2014 года здесь было сдано в эксплуатацию одно из портовых сооружений – паромный терминал, состоящий из двух причалов, а 9 января 2018 года – терминал Ro-Ro, также состоящий из двух причалов.

Порт охватывает территорию 117 гектаров и имеет 12 причалов. Грузоперевалочная способность порта составляет 15 млн тонн, в том числе 100 тыс. 20-футовых контейнеров в год. В порту построены 2 причала для судов типа Ro-Ro, универсальный сухогрузный и контейнерный терминал, состоящий из семи причалов, два паромных причала, а также причал для судов служебного флота. Протяженность причала для судов служебного флота составляет 155 метров, к причалу могут одновременно подойти 11 судов.