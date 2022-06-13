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Проект по расширению 130-километрового участка трассы М2 завершится к концу года

Проект по расширению 130-километрового участка трассы М2 завершится к концу года Проект по расширению до четырех полос 130-километрового участка автодороги Гянджа-Газах-госграница с Грузией трассы М2, являющегося частью Великого шелкового пути, планируется завершить к концу этого года.
Инфраструктура
13 июня 2022 г. 14:25
Проект по расширению 130-километрового участка трассы М2 завершится к концу года

Проект по расширению до четырех полос 130-километрового участка автодороги Гянджа-Газах-госграница с Грузией трассы М2, являющегося частью Великого шелкового пути, планируется завершить к концу этого года.

Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, 95% строительных работ уже завершено.

Согласно проекту, общая ширина земляного полотна составляет 27,5 метров. Дорога будет иметь 4-6 полос движения, каждая шириной 3,75 метра, покрытие из полимерного асфальтобетона.

Всего вдоль дороги строится 25 дорожных развязок и эстакад, 16 дорожных мостов, 82 подземных перехода, 39 прямоугольных водных переходов, 574 водоотводных труб. В рамках проекта планируется строительство 84 автобусных остановок.

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Версия на английском языке ФотоProject on expansion of 130-kilometer section of M2 highway to be completed by end of year
Версия на азербайджанском языке ФотоM2 magistralın 130 km-lik hissəsinin genişləndirilməsi ilin sonuna qədər yekunlaşacaq

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