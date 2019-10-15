Гендиректор РЖД: Проект пассажирского сообщения между Баку и Анкарой вызывает большой интерес

Проект пассажирского сообщения между Баку и Анкарой, реализация которого запланирована в ближайшем будущем, вызывает большой интерес.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал генеральный директор "Российских железных дорог" Олег Белозеров, говоря о необходимости постоянного поиска новых направлений перевозок пассажиров.

Отметим, что пассажирский поезд Баку-Анкара будет следовать по линии железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс. Протяженность маршрута составит около 2200 километров, курсировать поезд будет туда и обратно еженедельно, время в пути, по предварительным расчетам, 40 часов (в том числе два часа на переход границ и смену колеи).

Олег Белозеров сообщил, что РЖД предлагают железным дорогам других стран с колеей 1520 миллиметров подумать о введении единых требований к классам обслуживания и стандартизации сервисных услуг в международных пассажирских поездах.По его словам, за восемь месяцев 2019 года перевозки пассажиров в международном сообщении между странами, входящими в Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, снизились на 5,5% и составили 12,4 миллиона человек, а количество фирменных поездов и фирменных групп вагонов сократилось на шесть единиц, до семи. При этом, отметил он, еще 10 лет назад в международном сообщении курсировало 25 пар таких поездов и групп вагонов.

"В чем же причины такого сокращения? Помимо стоимости билетов и времени в пути, одним из важных факторов снижения конкурентоспособности является износ и старение парка пассажирских вагонов. Это ведет к невозможности их аттестации в соответствии с повышенными требованиями к поездам категории "фирменный", - сказал О.Белозеров, выступая на заседании Совета.

Он резюмировал, что в результате пассажир лишается комфортных условий проезда, а это одно из основных конкурентных преимуществ пассажирского сервиса. "Считаю необходимым дать поручение комиссии по пассажирскому хозяйству рассмотреть вопрос о введении единых унифицированных требований к классам обслуживания и стандартизации сервисных услуг в международных пассажирских поездах", - предложил глава РЖД.

В качестве примера очень верной стратегии борьбы за пассажира он привел финские железные дороги, которые в ближайшие годы намерены инвестировать четверть миллиарда евро в обновление пассажирских вагонов, что в том числе может позволить существенно сократить время в пути. "Очень правильна и финская инициатива по наращиванию количества передающих станций мобильной связи вдоль железных дорог, что позволит новым поколениям пассажиров, не мыслящих жизни без интернета, путешествовать с еще большим комфортом", - рассказал О.Белозеров.