​Проект кольцевой железной дороги Баку-Сумгайыт оценен в 500-550 млн. долларов

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Стоимость проекта строительства кольцевой железной дороги Баку-Сумгайыт равна 500-550 млн. долларов США.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

"Железная дорога из Баку в Сумгайыт не прямая, а кольцевая. Поезд из Баку следует по маршруту Забрат-Пиршаги-Новханы-Джорат-станция Сумгайыт-Хырдалан-Баладжары и возвращается в Баку. Это большой круг. Протяженность одного железнодорожного полотна равна 91 км, а с учетом параллельного второго полотна - 180 км", - отметил Дж.Гурбанов.

Глава компании отметил, что Азиатский банк развития уже подготовил бизнес-план проекта. Однако в нынешней ситуации проект не может быть реализован.

"Местные органы исполнительной власти, муниципалитеты продали все участки вдоль железной дороги, здесь имеются незаконные строения. Это большой проект. Азиатский банк развития оценил его стоимость в 500-550 млн. долларов. Нынешнее положение нашей экономики не позволяет его реализовать", - добавил Дж.Гурбанов.