Проект Генплана Баку направят в Кабмин в конце этого месяца

Итоговый вариант Генерального плана Баку готов, ведутся заключительные работы.
Об этом Report сообщил заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Девлетхан Девлетханов.
По его словам, в конце этого месяца план будет направлен в Кабинет министров.
Девлетханов также прокомментировал тот факт, что документ до сих пор не утвержден: “Документ обширный. Потребуется время для того, чтобы каждое министерство рассмотрело и дало свое заключение”.
Предварительная версия Генерального плана Баку была представлена общественности 9 октября прошлого года. Проект, охватывающий всю административную территорию столицы в 213 500 гектаров, включает в себя основные приоритеты развития города в течение последующих 20 лет.