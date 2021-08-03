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Проект Генплана Баку направят в Кабмин в конце этого месяца

Проект Генплана Баку направят в Кабмин в конце этого месяца Итоговый вариант Генерального плана Баку готов, ведутся заключительные работы.
Инфраструктура
3 августа 2021 г. 16:51
Проект Генплана Баку направят в Кабмин в конце этого месяца

Итоговый вариант Генерального плана Баку готов, ведутся заключительные работы.

Об этом Report сообщил заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Девлетхан Девлетханов.

По его словам, в конце этого месяца план будет направлен в Кабинет министров.

Девлетханов также прокомментировал тот факт, что документ до сих пор не утвержден: “Документ обширный. Потребуется время для того, чтобы каждое министерство рассмотрело и дало свое заключение”.

Предварительная версия Генерального плана Баку была представлена общественности 9 октября прошлого года. Проект, охватывающий всю административную территорию столицы в 213 500 гектаров, включает в себя основные приоритеты развития города в течение последующих 20 лет.

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Версия на азербайджанском языке Bakının yekun Baş Planı bu ayın sonunda Nazirlər Kabinetinə göndəriləcək

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