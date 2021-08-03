Проект Генплана Баку направят в Кабмин в конце этого месяца

Итоговый вариант Генерального плана Баку готов, ведутся заключительные работы.

Итоговый вариант Генерального плана Баку готов, ведутся заключительные работы.

Об этом Report сообщил заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Девлетхан Девлетханов.

По его словам, в конце этого месяца план будет направлен в Кабинет министров.

Девлетханов также прокомментировал тот факт, что документ до сих пор не утвержден: “Документ обширный. Потребуется время для того, чтобы каждое министерство рассмотрело и дало свое заключение”.

Предварительная версия Генерального плана Баку была представлена общественности 9 октября прошлого года. Проект, охватывающий всю административную территорию столицы в 213 500 гектаров, включает в себя основные приоритеты развития города в течение последующих 20 лет.