Проект автомобильной дороги Ахмедбейли–Физули–Шуша удостоен награды Международной дорожной федерации

Автомобильная дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша в Азербайджане признана победителем в номинации "Инновационная методология строительства" Международной дорожной федерацией.

Автомобильная дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша в Азербайджане признана победителем в номинации "Инновационная методология строительства" Международной дорожной федерацией.

Об этом сообщил корреспонденту Report, командированному в Физули, инженер по проектам Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Эйюб Гусейнов.

По его словам, дорожная инфраструктура на освобождённых территориях строится с высоким качеством и в соответствии с современными требованиями. Одним из таких проектов является дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша, торжественное открытие которой состоялось 3 июля с участием Президента Ильхама Алиева.

"Новая трасса является альтернативой "Дороге Победы" и отличается более коротким маршрутом. Общая протяжённость новой дороги составляет 81,7 километра, тогда как старый маршрут — 101 км. Таким образом, путь сокращается на 19,3 км. Первые 48 километров дороги соответствуют первой технической категории и имеют шесть полос движения, оставшиеся 33,7 километра — четыре полосы. Вдоль трассы построены один транспортный узел, 11 мостов, 7 тоннелей, 6 виадуков, подземные переходы и другая необходимая инфраструктура. Общая протяжённость мостов составляет 1557 метров. Во время строительных работ установлены железобетонные и металлические барьеры, а также система освещения", — отметил Э. Гусейнов.

Представитель ГААДА подчеркнул, что дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша берёт своё начало от автомагистрали Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор и соединяет Физули, Ходжавенд, Ходжалы и Шушу.

Отметим, что дорога построена в соответствии с утверждённой указом главы государства "Первой государственной программой по Большому возвращению в освобождённые территории Азербайджанской Республики". Реализация проекта важна с точки зрения диверсификации внутренней дорожной сети и улучшения транспортного сообщения между регионом и другими районами страны. Новая дорога также внесёт значительный вклад в развитие туризма и повышение экономической активности в регионе.