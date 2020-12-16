Проехавший через Баку первый экспортный поезд из Турции достиг границы с Китаем

Первый экспортный поезд Турции, отбывший 4 декабря из Стамбула, Турция, а 10 декабря - из порта Баку в китайский город Сиань, прибыл в город Хоргос, расположенный близ казахстанско-китайской границы.

Первый экспортный поезд Турции, отбывший 4 декабря из Стамбула, Турция, а 10 декабря - из порта Баку в китайский город Сиань, прибыл в город Хоргос, расположенный близ казахстанско-китайской границы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Контейнерный поезд, состоящий из 42 40-футовых контейнеров и перевозящий бытовую технику, в общей сложности должен преодолеть 8 693 км и достичь китайского город Сиань спустя 12 дней после отбытия.

Поезд следует по маршруту: Стамбул (Мармарай) - Кёсекой - Анкара - Сивас - Карс - Баку - Алма-Ата - Хоргос - Сиань.