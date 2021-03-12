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Продукция SOCAR Polymer экспортируется в Россию и Казахстан

Продукция SOCAR Polymer экспортируется в Россию и Казахстан До конца этого месяца такой же груз будет отправлен в Казахстан
Инфраструктура
12 марта 2021 г. 10:43
Продукция SOCAR Polymer экспортируется в Россию и Казахстан

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Express экспортирует полипропилен/полиэтиленовую продукцию, производимую ООО SOCAR Polymer, в Россию и Казахстан.

Об этом Report сообщает со ссылкой на компанию.

Крытые вагоны, предоставленные ADY Express, загружаются на станции Сумгайыт и отправляются в путь. Преодолев расстояние в 2 363 км, 1 140 тонн полипропилена/полиэтилена в 18 вагонах уже доставлено на станцию Ногинск. До конца марта еще 2 460 тонн полипропилена/полиэтилена будут загружены в 39 вагонов и отправлены на станцию Ногинск.

До конца этого месяца такой же груз будет отправлен в Казахстан. 800 тонн полипропилена в 13 вагонах отправляется на станцию Атырау в Казахстане.

Стоит отметить, что маршрут перевозки грузов в Казахстан проходит через Россию. Для перевозки грузов по маршруту Сумгайыт-Ялама-Атырау, предстоит преодолеть расстояние в 1 202 километра. Перевозку по данному маршруту организует ADY Express.

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Версия на английском языке ФотоADY Express transports SOCAR Polymer’s products to two countries 
Версия на азербайджанском языке Фото"ADY Express" "SOCAR Polymer"in məhsullarını iki ölkəyə nəql edir

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