Продукция SOCAR Polymer экспортируется в Россию и Казахстан

До конца этого месяца такой же груз будет отправлен в Казахстан

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Express экспортирует полипропилен/полиэтиленовую продукцию, производимую ООО SOCAR Polymer, в Россию и Казахстан.

Об этом Report сообщает со ссылкой на компанию.

Крытые вагоны, предоставленные ADY Express, загружаются на станции Сумгайыт и отправляются в путь. Преодолев расстояние в 2 363 км, 1 140 тонн полипропилена/полиэтилена в 18 вагонах уже доставлено на станцию Ногинск. До конца марта еще 2 460 тонн полипропилена/полиэтилена будут загружены в 39 вагонов и отправлены на станцию Ногинск.

До конца этого месяца такой же груз будет отправлен в Казахстан. 800 тонн полипропилена в 13 вагонах отправляется на станцию Атырау в Казахстане.

Стоит отметить, что маршрут перевозки грузов в Казахстан проходит через Россию. Для перевозки грузов по маршруту Сумгайыт-Ялама-Атырау, предстоит преодолеть расстояние в 1 202 километра. Перевозку по данному маршруту организует ADY Express.