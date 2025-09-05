Продолжаются работы по строительству железной дороги Горадиз-Агбенд - ФОТОРЕПОРТАЖ
Инфраструктура
- 05 сентября, 2025
- 19:02
Продолжается строительство железной дороги Горадиз-Агбенд, являющейся частью Зангезурского коридора ("Маршрут Трампа").
Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, работы планируется завершить в 2026 году.
В рамках этого проекта также ведется строительство самого длинного железнодорожного туннеля Азербайджана (1 071 м).
Report представляет фоторепортаж о работах, проводимых на железной дороге Горадиз-Агбенд.
