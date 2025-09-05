Продолжаются работы по строительству железной дороги Горадиз-Агбенд - ФОТОРЕПОРТАЖ

Продолжается строительство железной дороги Горадиз-Агбенд, являющейся частью Зангезурского коридора ("Маршрут Трампа").

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, работы планируется завершить в 2026 году.

В рамках этого проекта также ведется строительство самого длинного железнодорожного туннеля Азербайджана (1 071 м).

Report представляет фоторепортаж о работах, проводимых на железной дороге Горадиз-Агбенд.