    Продолжаются работы по строительству железной дороги Горадиз-Агбенд - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Инфраструктура
    • 05 сентября, 2025
    • 19:02
    Продолжается строительство железной дороги Горадиз-Агбенд, являющейся частью Зангезурского коридора ("Маршрут Трампа").

    Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, работы планируется завершить в 2026 году.

    В рамках этого проекта также ведется строительство самого длинного железнодорожного туннеля Азербайджана (1 071 м).

    Report представляет фоторепортаж о работах, проводимых на железной дороге Горадиз-Агбенд.

