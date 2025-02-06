О нас

Продолжается строительство трассы Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4

Продолжается строительство трассы Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4 Строительство шестиполосной автомобильной дороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4 продолжается.
Инфраструктура
6 февраля 2025 г. 14:28
Продолжается строительство трассы Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4

Строительство шестиполосной автомобильной дороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4 продолжается.

Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, 29-километровая трасса строится по стандартам технической категории 1A.

Строительные работы включают возведение 14 мостов, 1 канального моста для коммуникаций, 1 закрытого и 1 открытого тоннеля.

Новый маршрут обеспечит удобное транспортное сообщение между северо-восточными населенными пунктами Абшеронского полуострова и магистралями Баку-Губа-госграница с РФ, Баку-Шамахы-Евлах, позволяя транзитному транспорту обходить Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоPirşağı–Novxanı–Xırdalan–M4 avtomobil yolunun tikintisi üzrə işlər açıqlanıb

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
3 февраля 2025 г. 23:01
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
31 января 2025 г. 16:36
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
3 февраля 2025 г. 22:59
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
31 января 2025 г. 14:19
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
31 января 2025 г. 18:09
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
1 февраля 2025 г. 05:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi