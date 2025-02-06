Продолжается строительство трассы Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4

Строительство шестиполосной автомобильной дороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4 продолжается.

Строительство шестиполосной автомобильной дороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4 продолжается.

Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, 29-километровая трасса строится по стандартам технической категории 1A.

Строительные работы включают возведение 14 мостов, 1 канального моста для коммуникаций, 1 закрытого и 1 открытого тоннеля.

Новый маршрут обеспечит удобное транспортное сообщение между северо-восточными населенными пунктами Абшеронского полуострова и магистралями Баку-Губа-госграница с РФ, Баку-Шамахы-Евлах, позволяя транзитному транспорту обходить Баку.