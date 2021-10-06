Продолжается строительство Муровдагского тоннеля на автодороге Тоганалы-Кяльбаджар

После церемонии закладки фундамента 11,6-километрового Муровдагского тоннеля на автодороге Тоганалы-Кяльбаджар в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой 16 августа в Кяльбаджарский и Лачынский районы, начались шир

После церемонии закладки фундамента 11,6-километрового Муровдагского тоннеля на автодороге Тоганалы-Кяльбаджар в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой 16 августа в Кяльбаджарский и Лачынский районы, начались широкомасштабные строительные работы.

Как сообщает Report, проектная протяженность автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису, соединяющей Гёйгёльский и Кяльбаджарский районы, составляет 80,7 км. На 13,5-ом км начинается Муровдагский хребет, и высота увеличивается с 1 700 м до 3 250 м до вершины Муровдаг.

Здесь в зимний сезон в условиях сильного снега и мороза безопасная эксплуатация дороги может оказаться невозможной. Поэтому вместо строительства 31,5 км дороги на территории со сложным рельефом было сочтено более целесообразным построить тоннель длиной 11,6 км под хребтом Муровдаг.

Автомобильная дорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису строится в соответствии с 1-й и 2-й технической категорией и будет иметь 2-4 полосы движения.

Учитывая сложный горный и каменистый рельеф, основную часть дороги планируется построить в соответствии со 2-й технической категорией, т.е. проезжая часть будет двухполосной, а на склонах предусмотрена дополнительная полоса движения. На участках с тоннелями и мостами в соответствии с 1-й технической категорией планируется организация четырехполосного движения.

Строительство осуществляется ООО "Эксплуатация магистральных дорог №3" Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и привлеченными в качестве субподрядчиков турецкими компаниями Kolin İnşaat Turizm Sеnaye vе Ticarеt и Cengiz İnşaat Sеnaye vе Ticarеt.

В настоящее время на отдельных участках дороги ведутся проектно-изыскательские, геологоразведочные и земляные работы. Работы, выполняемые в соответствии с требованиями строительных норм и правил, находятся под контролем руководства агентства.

Для отвода воды будут проложены 103 трубы общей протяженностью 2 575 метров. На определенных участках будут построены пять автомобильных мостов общей протяженностью 450 метров.

Автодорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису берет начало из села Тоганалы Гёйгёльского района и пролегает через освобожденный Кяльбаджарский район. Ее строительство обеспечит удобный проезд ко многим населенным пунктам и районный центр, а также к территории знаменитого Истису.