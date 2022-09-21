Продолжается строительство дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису и туннеля Муровдаг

Автомобильная дорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису протяженностью 82 км является одним из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Автомобильная дорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису протяженностью 82 км является одним из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Как передает Report, протяженность участка Тоганалы-Кяльбаджар составляет 56 км, Кяльбаджар-Истису - 26 км. На 16-километровом участке дороги Тоганалы-Кяльбаджар продолжается строительство туннеля Муровдаг.

Протяженность двухполосного туннеля составит 11600 метров, ширина - 12 метров. Также строятся три дополнительных туннеля протяженностью 561.2 м, 605.1 м и 888 м.

По поручению главы государства, дорога Тоганалы-Кяльбаджар, Кяльбаджар-Истису строится двух- и четырехполосной в соответствии с первой и второй технической категорией.