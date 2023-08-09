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Работы по проекту автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису выполнены на 41%

Работы по проекту автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису выполнены на 41% Работы по одному из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, по проекту автомобильной дороги Тоганалы-Кельбаджар-Истису протяженностью 82 км, выполнены на 41%.
Инфраструктура
9 августа 2023 г. 18:51
Работы по проекту автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису выполнены на 41%

Работы по одному из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, по проекту автомобильной дороги Тоганалы-Кельбаджар-Истису протяженностью 82 км, выполнены на 41%.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Протяженность участка Тоганалы-Кельбаджар составляет 56 км, Кельбаджар-Истису - 26 км. На 16-километровом участке дороги Тоганалы-Кельбаджар продолжается строительство туннеля Муровдаг.

Протяженность двухполосного туннеля составит 11600 метров, ширина - 12 метров. Также строятся три дополнительных туннеля протяженностью 561.2 м, 605.1 м и 888 м.

Проектом также предусмотрено строительство 6 развязок общей протяженностью 2 968 метров и 36 соединительных дорог общей протяженностью 5 600 метров.

С целью своевременного завершения проекта в соответствии с составленным графиком агентством на территорию было привлечено необходимое количество сил.

Отметим, что автодорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису берет начало в селе Тоганалы Гёйгельского района и проходит через территорию Кяльбаджарского района. Она создает возможность для удобного проезда не только во многие населенные пункты района, но и в город Кяльбаджар и на территорию знаменитого Истису.

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Версия на азербайджанском языке ФотоToğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolu layihəsi üzrə işlər 41 % icra edilib

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