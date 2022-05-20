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Продолжается строительство дороги Агдам-Физули

Продолжается строительство дороги Агдам-Физули Строительство автомобильной дороги Агдам-Физули, фундамент которой был заложен во время поездки президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский район 17 октября 2021 года, продолжается быстрыми темпами.
Инфраструктура
20 мая 2022 г. 13:45
Продолжается строительство дороги Агдам-Физули

Строительство автомобильной дороги Агдам-Физули, фундамент которой был заложен во время поездки президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский район 17 октября 2021 года, продолжается быстрыми темпами.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что протяженность четырехполосной дороги составит 64,8 км, ширина проезжей части - 15 метров.

В настоящее время на автодороге Агдам-Физули выполняются земляные работы по удалению непригодного грунта, работы по расширению, продолжается строительство нового дорожного полотна, дорожного основания на готовых участках, а также перенос коммуникационных линий.

Вдоль дороги продолжается строительство водопроводных труб различных размеров, водопропускных труб, а также подземных переходов и новых автомобильных мостов над дорогой.

Данная дорога является одним из проектов, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов и сел.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam-Füzuli yolunun inşası davam edir

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