Продолжается строительство дорог Худаферин-Губадлы-Лачын и Ханлыг-Губадлы

Одними из проектов дорожной инфраструктуры, которые по поручению главы государства реализуются на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, являются дороги Худаферин-Губадлы-Лачын и Ханлыг-Губадлы. Эти проекты сыграют значиму

Одними из проектов дорожной инфраструктуры, которые по поручению главы государства реализуются на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, являются дороги Худаферин-Губадлы-Лачын и Ханлыг-Губадлы. Эти проекты сыграют значимую роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел.

Как передает Report, протяженность дороги Худаферин-Губадлы-Лачын составляет 66 километров, Ханлыг-Губадлы - 17 километров.

Обе дороги будут четырехполосными. Их строят в соответствии с первым техническим уровнем.

Учитывая объем работы и сжатые сроки, к реализации проекта привлечены опытные компании - ООО "Дорожная эксплуатация №37" Госагентства автомобильных дорог и турецкие компании "Polat Yol Yapı San." и "Tic. A.S".

На сегодня на территории протяженностью 6 километров уже завершены земляные работы, строительство подземного перехода и труб. На участке с 7 по 40 километр проводятся земляные работы, изъятие непригодного грунта и другие работы.

Кроме того, ведется строительство пяти мостов (три уже построены) на основной дороге и еще 5 мостов на подъездных дорогах.

Строящиеся дороги проходят через освобожденные от оккупации Зангиланский, Губадлинский, Лачынский районы и охватывают более 30 населенных пунктов.