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Продолжается строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут

Продолжается строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут Строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемого на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и играющего важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных т
Инфраструктура
24 мая 2022 г. 15:31
Продолжается строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут

Строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемого на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и играющего важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных территорий, продолжается быстрыми темпами.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Протяженность автомагистрали составляет 12 километров. Эта дорога I технического класса берет свое начало от “Дороги победы” и соединяется с недавно построенной автомобильной дорогой Шукурбейли-Джабраил-Гадрут. Дорога проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского и Ходжавендского районов.

Автомобильная дорога Физули-Гадрут будет иметь 4 полосы движения. Ширина дорожного полотна составит 21 метр, а ширина проезжей части -14 метров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzuli-Hadrut avtomobil yolunun tikintisi davam etdirilir

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