Продолжается строительство автодороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукорпю-Кяльбаджар

10:31

В рамках реализации проектов дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях продолжается строительство автомобильной дороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукорпю-Кельбаджар.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Согласно информации, протяженность двухполосной дороги II технической категории составит 80 км (с шириной земляного полотна 15 метров).

Проектом также предусмотрено строительство мостов и подпорных стен в необходимых местах.

Автомобильная дорога Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукорпю-Кяльбаджар является одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, и будет играть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных территорий.