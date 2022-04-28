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Продолжается строительство автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын

Продолжается строительство автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын Продолжается строительство автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын, которая сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
Инфраструктура
28 апреля 2022 г. 09:24
Продолжается строительство автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын

Продолжается строительство автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын, которая сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, свое начало дорога берет с отрезка магистральной автодороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор, пролегающей близ Худаферинского водохранилища.

Протяженность дороги составляет 56,4 км. Также строится 14-километровое ответвление дороги от жилого пункта Ханлыг к городу Губадлы. Общая протяженность дорог составляет 70,4 км.

Четырехполосная автодорога Худаферин-Губадлы-Лачын относится к 1-й технической категории.

На территорию привлечены необходимые силы для завершения строительства дороги в следующем году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXudafərin-Qubadlı-Laçın avtomobil yolunun tikintisi davam edir

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