Продолжается строительство автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын

Продолжается строительство автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын, которая сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Продолжается строительство автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын, которая сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, свое начало дорога берет с отрезка магистральной автодороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор, пролегающей близ Худаферинского водохранилища.

Протяженность дороги составляет 56,4 км. Также строится 14-километровое ответвление дороги от жилого пункта Ханлыг к городу Губадлы. Общая протяженность дорог составляет 70,4 км.

Четырехполосная автодорога Худаферин-Губадлы-Лачын относится к 1-й технической категории.

На территорию привлечены необходимые силы для завершения строительства дороги в следующем году.