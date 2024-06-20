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Продолжается строительство автодороги Ханкенди-Шуша-Лачын

Продолжается строительство автодороги Ханкенди-Шуша-Лачын Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительство автомобильной дороги Ханкенди-Шуша-Лачын.
Инфраструктура
20 июня 2024 г. 11:55
Продолжается строительство автодороги Ханкенди-Шуша-Лачын

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительство автомобильной дороги Ханкенди-Шуша-Лачын.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, общая протяженность дороги составляет 34 км.

На дороге предусмотрено строительство двух мостов, четырех тоннелей, 73 водопроводных труб разных размеров и диаметров. Продолжаются работы по бурению на входном и выходном порталах первого и третьего тоннелей длиной 440 и 1100 метров, а также на выходном портале второго туннеля длиной 540 метров.

В рамках проекта также проводятся работы по переносу линий связи.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan forges ahead with Khankandi-Shusha-Lachin highway construction
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Şuşa-Laçın avtomobil yolunun tikintisi davam edir

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