Продолжается строительство автодороги Ханкенди-Шуша-Лачын

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительство автомобильной дороги Ханкенди-Шуша-Лачын.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительство автомобильной дороги Ханкенди-Шуша-Лачын.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, общая протяженность дороги составляет 34 км.

На дороге предусмотрено строительство двух мостов, четырех тоннелей, 73 водопроводных труб разных размеров и диаметров. Продолжаются работы по бурению на входном и выходном порталах первого и третьего тоннелей длиной 440 и 1100 метров, а также на выходном портале второго туннеля длиной 540 метров.

В рамках проекта также проводятся работы по переносу линий связи.