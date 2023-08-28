Продолжается строительство автодороги Агдам-Физули

Ускоренными темпами продолжается строительство автодороги Агдам-Физули, фундамент которой был заложен в октябре 2021 года.

Ускоренными темпами продолжается строительство автодороги Агдам-Физули, фундамент которой был заложен в октябре 2021 года.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Дорога протяженностью 64,8 километра и шириной 15 метров будет иметь четыре полосы движения. Ширина обочин составит 3,75 метра, ширина разделительной полосы – 2 метра, дорожного полотна - 26,5 метра. Автомобильная дорога строится по первой технической категории.

В настоящее время продолжаются работы по удалению непригодного грунта, расширению, строительству нового дорожного полотна шириной 26,5 метра, строительству дорожного основания, возведению опорной стены длиной 380 метров. Кроме того, вдоль дороги с целью обеспечения подачи воды продолжается строительство водопроводов различных размеров, водных переходов, в необходимых местах строятся подземные переходы и линии коммуникаций.