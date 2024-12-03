Продолжается реконструкция дороги Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает реконструкцию автомобильной дороги Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает реконструкцию автомобильной дороги Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, дорога общей протяженностью 33,6 км берет свое начало от автомобильной дороги Барда-Агдам.

В настоящее время на по проекту ведутся земляные работы. Параллельно продолжается строительство 5 мостов. Работы по проекту выполнены на 55%.

Автомобильная дорога Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди упростит передвижение по региону, окажет значительное влияние на развитие сельского хозяйства, туризма.