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Продолжается реконструкция дороги Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди

Продолжается реконструкция дороги Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает реконструкцию автомобильной дороги Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди.
Инфраструктура
3 декабря 2024 г. 09:31
Продолжается реконструкция дороги Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает реконструкцию автомобильной дороги Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, дорога общей протяженностью 33,6 км берет свое начало от автомобильной дороги Барда-Агдам.

В настоящее время на по проекту ведутся земляные работы. Параллельно продолжается строительство 5 мостов. Работы по проекту выполнены на 55%.

Автомобильная дорога Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди упростит передвижение по региону, окажет значительное влияние на развитие сельского хозяйства, туризма.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam-Əsgəran-Xocalı-Xankəndi yolunun yenidən qurulması davam edir

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