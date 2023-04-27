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Продолжается реконструкция автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала

Продолжается реконструкция автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала Продолжается реконструкция участка Муганлы-Исмаиллы-Габала автодороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала, являющейся самым коротким маршрутом, соединяющим Баку с Исмаиллинским, Габалинским, Огузским, Шекинским, Гахским, Загатальским и Балаканским районам
Инфраструктура
27 апреля 2023 г. 14:32
Продолжается реконструкция автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала

Продолжается реконструкция участка Муганлы-Исмаиллы-Габала автодороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала, являющейся самым коротким маршрутом, соединяющим Баку с Исмаиллинским, Габалинским, Огузским, Шекинским, Гахским, Загатальским и Балаканским районами.

Как сообщает Report, протяженность дороги, строящейся по II техническому классу, будет сокращена на 9,7 км и составит 76,8 км.

Существующая двухполосная дорога будет расширена до четырех полос. В рамках проекта первый 14-километровый участок признан геологически и гидрогеологически более сложным и наиболее подверженным оползням. По этой причине принимаются противооползневые меры, чтобы сделать дорогу прочной и долговечной.

Реконструкция этой дороги, ведущей к важным туристическим регионам республики и впервые построенной в 70-х годах прошлого века по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, была спроектирована в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Muğanlı-İsmayıllı-Qəbələ yolunun yenidən qurulması davam etdirilir

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