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Продолжается обновление вагонного парка Бакинского метрополитена

Продолжается обновление вагонного парка Бакинского метрополитена Обновление вагонного парка "Бакинского метрополитена" продолжится в этом году по контракту с «Метровагонмашем».
Инфраструктура
27 февраля 2022 г. 12:18
Продолжается обновление вагонного парка Бакинского метрополитена

Обновление вагонного парка "Бакинского метрополитена" продолжится в этом году по контракту с «Метровагонмашем».

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинском метрополитене".

95 новых вагонов производства Метровагонмаша, входящего в состав АО "Трансмашхолдинг", пополнивших парк за последние 8 лет, относятся к 4-му поколению по техническим новинкам.

Что касается обслуживания и ремонта этих вагонов, то если сначала периодический ремонт новых вагонов осуществляли представители завода-изготовителя, то теперь сложный процесс подъемного ремонта осуществляют специально обученные местные специалисты.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı Metropoliteni"ndə vaqon parkının yenilənməsi davam etdirilir

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