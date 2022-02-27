Продолжается обновление вагонного парка Бакинского метрополитена

Обновление вагонного парка "Бакинского метрополитена" продолжится в этом году по контракту с «Метровагонмашем».

Обновление вагонного парка "Бакинского метрополитена" продолжится в этом году по контракту с «Метровагонмашем».

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинском метрополитене".

95 новых вагонов производства Метровагонмаша, входящего в состав АО "Трансмашхолдинг", пополнивших парк за последние 8 лет, относятся к 4-му поколению по техническим новинкам.

Что касается обслуживания и ремонта этих вагонов, то если сначала периодический ремонт новых вагонов осуществляли представители завода-изготовителя, то теперь сложный процесс подъемного ремонта осуществляют специально обученные местные специалисты.