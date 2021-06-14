Продлен срок действия удостоверений личности и сертификатов азербайджанских моряков

Государственное морское агентство при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана в связи с продолжающейся в мире пандемией коронавируса (COVID-19) продлило срок действия удостоверений личности и сертификатов (дипломов) азербайджански

Государственное морское агентство при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана в связи с продолжающейся в мире пандемией коронавируса (COVID-19) продлило срок действия удостоверений личности и сертификатов (дипломов) азербайджанских моряков до 30 сентября 2021 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Вероятность истечения срока действия удостоверений личности моряков и сертификатов (дипломов), выданных в соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты, создала необходимость для осуществления ряда важных шагов.

Согласно решению, Государственное морское агентство приняло соответствующие меры и направило уведомления Международной морской организации, структурам, осуществляющим государственный портовый контроль и контроль флага, азербайджанским морякам, судовладельцам, судоходным компаниям, а также агентствам, которые занимаются комплектацией персонала кораблей, и соответствующим лицам.

Принимая во внимание то, что наши моряки работают на судах, плавающих под флагом Азербайджанской Республики и зарубежных стран, Государственное морское агентство продлевает срок действия их просроченных удостоверений личности моряка и сертификатов (дипломов) до 30 сентября 2021 года, при условии соблюдения следующих требований.

Соответствующие агентства, судоходные компании или моряки, укомплектовывающие персоналы судов, должны представить в электронном виде форму заявки на продление срока действия вместе со следующими документами:

– письмо от соответствующих агентств, судоходных компаний или моряков с обоснованием причины продления;

– письменное заявление или официальное уведомление от порта или миграционной службы о невозможности покинуть судно при существующих условиях;

– копия трудового договора.

Напомним, что ранее срок действия просроченных удостоверений личности моряка, сертификатов (дипломов) на начальном этапе был продлен до 1 июля 2020 года, затем – до 1 октября 2020 года, 31 декабря 2020 года, 31 марта 2021 марта, и, наконец, до 30 июня 2021 года.