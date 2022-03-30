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Продлен срок действия документов азербайджанских моряков

Продлен срок действия документов азербайджанских моряков Государственное морское и портовое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана в связи с продолжающейся в мире пандемией коронавируса (COVID-19) и в целях обеспечения комфорта и непрерывности деятельности азербайджанских моряко
Инфраструктура
30 марта 2022 г. 10:23
Продлен срок действия документов азербайджанских моряков

Государственное морское и портовое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана в связи с продолжающейся в мире пандемией коронавируса (COVID-19) и в целях обеспечения комфорта и непрерывности деятельности азербайджанских моряков продлило срок действия их документов, удостоверяющих личность, и сертификатов (дипломов) до 30 июня 2022 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

Продление распространяется на документы, удостоверяющие личность азербайджанских моряков, работающих на судах, которые плывут под флагом Азербайджана, а также иностранных государств, срок действия которых истек в период с 1 сентября 2021 года по 31 марта 2022 года, также на сертификаты (дипломы), выданные в соответствии с требованиями Международной конвенции «О подготовке и дипломировании моряков и несении вахты» и законодательства страны.

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