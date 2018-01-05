Продажи электромобилей в Норвегии обогнали традиционные модели

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ На долю электрических и гибридных автомобилей пришлось 52% всех проданных в Норвегии за декабрь новых автомобилей, что стало самым высоким зафиксированным в стране показателем.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, в декабре прошлого года данная цифра составила 40%.

Причиной увеличения количества продаваемых в Норвегии электромобилей является выполнение заказа для этой страны компанией Tesla. В стране продано 1 032 единиц Tesla S и 1 429 единиц Tesla X.

К концу 2017 года доля электромобилей в общих продажах автомобилей в Норвегии составила 39,2%. В 2016 году этот показатель был равен 29,1%. Наиболее продаваемым электромобилем в стране стал Wolkswagen e-Golf (12 164 единицы). За ним следуют BMW i3 и Toyota Rav4. Модели Tesla находятся на 4-м и 5-м местах.