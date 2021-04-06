О нас
Report Georgia
Аудио новости

Продажи частных самолетов в мире выросли на 7,7% на фоне пандемии

Продажи частных самолетов в мире выросли на 7,7% на фоне пандемии Продажи частных самолетов существенно выросли в прошлом году, поскольку мировая туристическая отрасль фактически остановилась из-за пандемии COVID-19, а десятки авиакомпаний обанкротились.
Инфраструктура
6 апреля 2021 г. 07:22
Продажи частных самолетов в мире выросли на 7,7% на фоне пандемии

Продажи частных самолетов существенно выросли в прошлом году, поскольку мировая туристическая отрасль фактически остановилась из-за пандемии COVID-19, а десятки авиакомпаний обанкротились.

Как передает Report, по данным брокерской компании Colibri Aircraft, только в США продажи подержанных частных самолетов в 2020 году выросли почти на 10% - до 1,637 тыс. На долю США приходится более 70% мирового рынка. Продажи в Европе, втором по величине рынке, также увеличились, сообщает MarketWatch.

В целом по всему миру в минувшем году было продано 2,227 тыс самолетов, что на 7,7% больше показателя за 2019 год. Их общая стоимость превысила 14,5 млрд долларов США.

"Торговля не новыми частными самолетами была успешной, так как пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала преимущества частных перелетов, - заявил управляющий директор Colibri Aircraft Оливер Стоун. - Сектор коммерческой авиации был уничтожен, а бизнес-авиация держалась относительно хорошо, и она приняла много новых людей, которые никогда раньше не летали частным образом".

Из-за пандемии стал очевиден риск для здоровья, связанный с тесным контактом с другими людьми во время обычных пассажирских рейсов. Это и привлекло новых клиентов на частный рынок.

По данным европейской компании GlobeAir, во время частных перелетов точек соприкосновения и возможностей личного взаимодействия между людьми почти на 700 меньше, чем на коммерческих рейсах.

При этом пассажиры частной авиации вероятнее всего будут добираться до аэропорта личным транспортом, а не общественным, к тому же уборка в терминалах для бизнес-авиации проводится тщательнее и регулярнее, чем в пассажирских.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане арестованы еще два генерала
В Азербайджане арестованы еще два генерала
5 апреля 2021 г. 19:59
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи с выявленными в НАНА нарушениями
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи с выявленными в НАНА нарушениями
5 апреля 2021 г. 18:52
Президент Ильхам Алиев принял Заура Микаилова в видеоформате
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Заура Микаилова в видеоформате
5 апреля 2021 г. 17:00
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
Назначен новый глава ОАО Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана
Назначен новый глава ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана"
5 апреля 2021 г. 12:57
Управление: Завтра государственные детские сады в Баку продолжат работу
Управление: Завтра государственные детские сады в Баку продолжат работу
5 апреля 2021 г. 12:33
Помощник президента: Скрывая карты минных полей, Армения нарушает свои обязательства
Помощник президента: Скрывая карты минных полей, Армения нарушает свои обязательства
5 апреля 2021 г. 11:43
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
Хикмет Гаджиев: Армения должна выполнить свои обязательства
ФотоХикмет Гаджиев: Армения должна выполнить свои обязательства
5 апреля 2021 г. 10:20
Минобороны: Раненый не может быть уволен в запас до полного завершения лечения
Минобороны: Раненый не может быть уволен в запас до полного завершения лечения
3 апреля 2021 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi