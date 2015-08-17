​Продажи автомобилей LADA в Азербайджане и Европе выросли

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ ОАО "АвтоВАЗ" в первом полугодии текущего года увеличило продажи автомобилей в Азербайджан на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, за указанный период в Азербайджане было продано 1 715 автомобилей LADA. Наиболее востребованные модели - LADA 4x4 и Priora.

Продажи LADA в Европе также выросли. Так, по итогам 6 месяцев 2015 года в Европе зарегистрирован 1301 автомобиль LADA - на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самая популярная модель LADA в Европе – внедорожник LADA 4x4. В целом же экспорт продукции АвтоВАЗа в страны Европы в первом полугодии сократился на 45,9%.

В России в этом году было продано 161 630 автомобилей LADA – на 27% меньше, чем в 2014 году.