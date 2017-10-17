Продажа льготного жилья в Азербайджане может начаться к концу года

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Баку 6,5 тыс. человек прошли регистрацию на получение льготного жилья.

Об этом сообщил Report руководитель Аппарата Государственного агентства жилищного строительства при президенте Азербайджана Анар Гулиев.

По его словам, продажа квартир осуществляется через систему "Льготное жилье". Граждане, имеющие право на льготное жилье, регистрируются в системе, а затем получают право выбора способа оплаты и квартиры.

"Предположительно, в системе прошли регистрацию 6 000-6 500 человек. Следующий этап начнется после объявления о первых продажах квартир", - добавил представитель Госагентства.

А. Гулиев добавил, что продажа квартир может быть начата к концу года, но точная дата неизвестна.