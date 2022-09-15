О нас

Продажа 815 квартир в рамках второго этапа Ясамальского жилого комплекса не состоялась

Продажа 815 квартир в рамках второго этапа Ясамальского жилого комплекса не состоялась Продажа 815 квартир в рамках второго этапа Ясамальского жилого комплекса, расположенного по адресу город Баку, Ясамальский район, Внешняя кольцевая дорога, 6, не состоялась
Инфраструктура
15 сентября 2022 г. 11:42
Продажа 815 квартир в рамках второго этапа Ясамальского жилого комплекса не состоялась

Продажа 815 квартир в рамках второго этапа Ясамальского жилого комплекса, расположенного по адресу город Баку, Ясамальский район, Внешняя кольцевая дорога, 6, не состоялась.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель аппарата Государственного агентства жилищного строительства (MIDA) Фарман Гурбанлы на брифинге, организованном по вопросам продажи квартир в рамках второго этапа Ясамальского жилого комплекса.

По его словам, это связано с большим количеством желающих принять участие в процессе, что привело к проблемам в системе входа ASAN Login.

Таким образом, продажа квартир в этом комплексе отложена на неопределенный срок.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке MİDA-nın Yasamal Yaşayış Kompleksində 815 mənzilin seçimi baş tutmayıb, mənzil satışı təxirə salınıb

Другие новости из категории

В Баку ремонтируется улица Абшерона
ФотоВ Баку ремонтируется улица Абшерона
14 сентября 2022 г. 17:03
Электричка Баку-Сумгайыт будет курсировать по прежнему графику
Электричка Баку-Сумгайыт будет курсировать по прежнему графику
14 сентября 2022 г. 16:58
Станция метро Гянджлик перейдет на усиленный режим работы из-за игры Карабаха
Станция метро "Гянджлик" перейдет на усиленный режим работы из-за игры "Карабаха"
14 сентября 2022 г. 15:48
Начался ремонт еще одной части проспекта Фатали хана Хойского в Баку
ФотоНачался ремонт еще одной части проспекта Фатали хана Хойского в Баку
14 сентября 2022 г. 12:52
Росавиация в очередной раз продлила режим ограничение полетов в 11 аэропортов
Росавиация в очередной раз продлила режим ограничение полетов в 11 аэропортов
14 сентября 2022 г. 11:16
Капитально отремонтировано крановое судно Атлет-24
Капитально отремонтировано крановое судно "Атлет-24"
14 сентября 2022 г. 10:44
Азиатский банк развития реализует ряд проектов, связанных с Нахчываном
ФотоАзиатский банк развития реализует ряд проектов, связанных с Нахчываном
14 сентября 2022 г. 06:47
В Баку объявлен конкурс по пяти регулярным маршрутным линиям
В Баку объявлен конкурс по пяти регулярным маршрутным линиям
13 сентября 2022 г. 17:38
В Баку будет ограничено движение транспорта по улице Фатали Хана Хойского
В Баку будет ограничено движение транспорта по улице Фатали Хана Хойского
13 сентября 2022 г. 16:58
В Джалилабаде ремонтируются дороги общей протяженностью 36 километров
ФотоВ Джалилабаде ремонтируются дороги общей протяженностью 36 километров
13 сентября 2022 г. 16:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi