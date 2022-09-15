Продажа 815 квартир в рамках второго этапа Ясамальского жилого комплекса не состоялась

Продажа 815 квартир в рамках второго этапа Ясамальского жилого комплекса, расположенного по адресу город Баку, Ясамальский район, Внешняя кольцевая дорога, 6, не состоялась

Продажа 815 квартир в рамках второго этапа Ясамальского жилого комплекса, расположенного по адресу город Баку, Ясамальский район, Внешняя кольцевая дорога, 6, не состоялась.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель аппарата Государственного агентства жилищного строительства (MIDA) Фарман Гурбанлы на брифинге, организованном по вопросам продажи квартир в рамках второго этапа Ясамальского жилого комплекса.

По его словам, это связано с большим количеством желающих принять участие в процессе, что привело к проблемам в системе входа ASAN Login.

Таким образом, продажа квартир в этом комплексе отложена на неопределенный срок.