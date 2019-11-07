Глава "Азерсу": Продающие фильтры для воды компании ставят под сомнение ее качество

Реклама фильтров для воды создает антирекламу "Азерсу". Эти компании подвергают сомнению качество подаваемой населению питьевой воды.

Как сообщает Report, об этом рассказал на пресс-конференции в штабе партии "Ени Азербайджан" председатель структуры Горхмаз Гусейнов.

Он отметил, что во многих случаях сами фильтры для воды становятся источником загрязнения, потому что эти фильтры требуют очень серьезного обслуживания.

Г. Гусейнов также прокомментировал наличие загрязненной воды в кооперативных зданиях: "У этих зданий есть свои резервуары для воды, которые необходимо очищать не реже одного раза в год. К сожалению, многие здания этого не делают. Мы проводим мониторинги вместе с Исполнительной властью города Баку, Министерством здравоохранения и другими соответствующими учреждениями".