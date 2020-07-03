Проблема с водоснабжением Саатлинского района будет решена

Временные проблемы с водоснабжением Саатлинского района будут полностью решены в ближайшие дни

Проблема с водоснабжением Саатлинского района будет решена

Временные проблемы с водоснабжением Саатлинского района будут полностью решены в ближайшие дни.

Об этом Report сообщили в ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

Согласно информации, в Саатлинской области имеется 57 тыс. гектар орошаемых пахотных земель. Водоснабжение этих земель в основном обеспечивается водоканалом Баш Мугань и его каналами, берущими начало от гидроузла Бахрамтепе, расположенного на реке Араз, и обслуживают участок в 170 тыс. гектар в 6 районах, а также насосных станций, расположенных на реках Кура и Араз: "Были разработаны межрайонные лимиты водораспределения, и водораспределение осуществляется в утвержденных пределах с учетом количества воды.

Из-за снижения количества воды в реке Араз в последнее время, подача воды в Саатлы, как и в другие районы, несколько снизилась. Распределение воды между селами района также осуществляется в соответствии с графиком. По этой причине в некоторых селах возникают проблемы с водоснабжением. Учитывая трудности, был увеличен объем воды, выделяемой из водохранилища Араз, которое эксплуатируется совместно с Исламской Республикой Иран, и регион будет обеспечен водой в нужном количестве в понедельник вечером на следующей неделе", - говорится в заявлении.