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Пробки на таможенном посту "Самур" будут полностью устранены в ближайшие дни

Пробки на таможенном посту "Самур" будут полностью устранены в ближайшие дни В последние дни на таможенном посту “Самур” наблюдается скопление грузовых транспортных средств, выезжающих в РФ.
Инфраструктура
26 мая 2021 г. 15:23
Пробки на таможенном посту Самур будут полностью устранены в ближайшие дни

В последние дни на таможенном посту “Самур” наблюдается скопление грузовых транспортных средств, въезжающих в РФ.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

Отмечается, что причина в сезонном росте числа транспортных средств, перевозящих грузы в Россию: "В настоящее время таможенный пост ”Самур" работает в усиленном режиме, в течение дня обеспечивается проезд через пост до 300 грузовых автомобилей. Возможности таможенно-пропускного пункта, расположенного на стороне РФ, пока не позволяют увеличить эту цифру”.

В Госкомитете еще раз отмечают, что таможенный пост “Самур”, расположенный с азербайджанской стороны, имеет возможность принимать текущий грузопоток, не создавая на посту очередей: “Причиной возникновения пробок является неспособность таможенно-пропускного пункта с российской стороны пропускать такой объем транспортных средств. Сейчас предпринимаются необходимые шаги по решению проблемы, ведутся регулярные переговоры с таможенными органами соседней страны, и в ближайшие дни напряженность будет полностью устранена”.

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Версия на азербайджанском языке “Samur” gömrük postunda yaranmış sıxlıq yaxın günlərdə tam aradan qaldırılacaq

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