Пробка из контейнеровозов в портах Южной Калифорнии, рассосалась

Очередь из контейнеровозов в портах Южной Калифорнии, образовавшаяся более двух лет назад, наконец исчезла.

Очередь из контейнеровозов в портах Южной Калифорнии, образовавшаяся более двух лет назад, наконец исчезла.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным Диспетчерской службы портов региона, очередь на разгрузку в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич, в январе этого года достигавшая 109 судов, сейчас сократилась до нуля, сообщили представители службы.

Пробка образовалась из-за резко возросшего спроса во время пандемии коронавируса и одновременной нехватки рабочей силы, став символом логистических проблем в транспортной отрасли, отмечает WSJ.

В 2021 году импорт товаров через морские порты США подскочил на 20%, и портовые операторы не смогли справиться с таким ростом нагрузки. В результате некоторые контейнеровозы, везущие мебель, электронику, одежду и другие товары, были вынуждены ждать своей очереди на разгрузку неделями.