Проанализирована деятельность Службы восстановления, строительства и управления в Карабахе

Cостоялось очередное заседание Наблюдательного совета Службы реконструкции, строительства и управления в Карабахском экономическом районе.
Как сообщает Report, об этом в Twitter написал специальный представитель президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов.
"В ходе встречи была проанализирована деятельность Службы и даны соответствующие поручения", - отметил он.
Проанализирована деятельность Службы восстановления, строительства и управления в КарабахеПроанализирована деятельность Службы восстановления, строительства и управления в Карабахе Cостоялось очередное заседание Наблюдательного совета Службы реконструкции, строительства и управления в Карабахском экономическом районе. Как сообщает Report, об этом в Twitter написал специальный представитель президента на освобожденных терри
Инфраструктура
30 января 2023 г. 13:27
https://static.report.az/photo/48835b55-40f9-393d-8c9a-f939dd618dbf.jpg
Cостоялось очередное заседание Наблюдательного совета Службы реконструкции, строительства и управления в Карабахском экономическом районе.
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağ iqtisadi rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin fəaliyyəti təhlil olunub