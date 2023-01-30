Проанализирована деятельность Службы восстановления, строительства и управления в Карабахе

Проанализирована деятельность Службы восстановления, строительства и управления в Карабахе

Cостоялось очередное заседание Наблюдательного совета Службы реконструкции, строительства и управления в Карабахском экономическом районе. Как сообщает Report, об этом в Twitter написал специальный представитель президента на освобожденных терри

https://static.report.az/photo/48835b55-40f9-393d-8c9a-f939dd618dbf.jpg https://static.report.az/photo/48835b55-40f9-393d-8c9a-f939dd618dbf.jpg

Cостоялось очередное заседание Наблюдательного совета Службы реконструкции, строительства и управления в Карабахском экономическом районе.



Как сообщает Report, об этом в Twitter написал специальный представитель президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов.



"В ходе встречи была проанализирована деятельность Службы и даны соответствующие поручения", - отметил он. Подпишитесь на наш Telegram канал