О нас

Проанализирована деятельность Службы восстановления, строительства и управления в Карабахе

Проанализирована деятельность Службы восстановления, строительства и управления в Карабахе Cостоялось очередное заседание Наблюдательного совета Службы реконструкции, строительства и управления в Карабахском экономическом районе. Как сообщает Report, об этом в Twitter написал специальный представитель президента на освобожденных терри
Инфраструктура
30 января 2023 г. 13:27
Проанализирована деятельность Службы восстановления, строительства и управления в Карабахе

Cостоялось очередное заседание Наблюдательного совета Службы реконструкции, строительства и управления в Карабахском экономическом районе.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал специальный представитель президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов.

"В ходе встречи была проанализирована деятельность Службы и даны соответствующие поручения", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağ iqtisadi rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin fəaliyyəti təhlil olunub

Самое читаемое

Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
29 января 2023 г. 07:34
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
30 января 2023 г. 13:04
Комитет ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству представил отчет
Комитет ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству представил отчет
24 января 2023 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi